TRT'nin efsanevi kameramanı hayatını kaybetti

2000 yılında Başkameraman olarak TRT’den emekli olan Orhan Tanakıncı, hayatını kaybetti. Tanakıncı'nın cenazesi, yarın Alipaşa Mezarlığı’nda defnedilecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
TRT'nin efsanevi kameramanı hayatını kaybetti

Medya dünyasının duayen isimlerinden Orhan Tanakıncı'dan acı haber geldi. Medyaradar'da yer alan habere göre, uzun yıllardır kalbinden rahatsızlığı olan ve geçtiğimiz hafta yoğun bakıma kaldırılan Tanakıncı, hayatını kaybetti.

2000 yılında Başkameraman olarak TRT’den emekli olan Orhan Tanakıncı’nın cenazesi yarın öğlen, Silivri Mimar Sinan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Alipaşa Mezarlığı’nda defnedilecek.

ORHAN TANAKINCI KİMDİR?

1953 yılında dünyaya gelen Orhan Tanakıncı, MÜ BYYO ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu.

1980 yılı Nisan ayında TRT’de göreve başlayıp 2000 yılında Başkameraman olarak emekliye ayrıldı.

MİHA (Marmara Üniversitesi Haber Ajansı) kurucularından olan Orhan Tanakıncı Yeditepe, Kadir Has ve İstanbul Aydın üniversitelerinde Kameramanlık ve Fotoğrafçılık dersleri veriyordu.

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