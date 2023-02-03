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Çekmeköy Kışlası hakkında yeni gelişme. TRT'ye tahsis edilmişti

TMMOB Şehir Plancıları Odası, TRT’ye tahsis edilen Çekmeköy Kışlası’nın 326 bin metrekarelik arazisinin imar planlarının iptal edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 00:57
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TRT'ye tahsis edilmişti: Çekmeköy Kışlası hakkında yeni gelişme

Çekmeköy Kışlası hakkında yeni gelişme. TRT'ye tahsis edilmişti
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İstanbul’daki Çekmeköy Kışlası’nın “plato kurulması” amacıyla TRT’ye tahsis edilen 326 bin metrekarelik arazisinin imar planları iptal edildi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi’nden yapılan basın açıklamasında, “Çekmeköy’de orman arazisinin TRT’ye tahsisiyle doğal alanları tahrip edecek imar planları iptal edilmiştir! Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

NE OLMUŞTU?

Kışla arazisi içerisinde yer alan tarihi Said Halim Paşa Av Köşkü de TRT’ye tahsis edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 19’uncu yüzyılda inşa edilen ve Hazine’ye ait olan tarihi yapının TRT İstanbul Müdürlüğü’ne tahsis edildiğini açıklanmıştı. Köşk, film platolarının yönetim binası olarak kullanıyor.

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