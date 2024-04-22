Trump, 2016 seçimlerine hile karıştırmakla suçlanıyor “sus payı” davasında ilk gün

Kaynak: AA
Trump, 2016 seçimlerine hile karıştırmakla suçlanıyor “sus payı” davasında ilk gün
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2016 Başkanlık seçimlerine hile karıştırmakla suçlanan tarihi "sus payı" davasında ilk gününde jüri seçimi sonrası mahkemeye çıktı.

Davada, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e seçim döneminde sus payı ödediği iddiasıyla Trump'a yöneltilen suçlamalar ele alındı. Savcılar, Trump'ı seçmenleri kandırmak ve seçimlere müdahale etmekle suçladılar.

Mahkemede, National Enquirer yayıncısı David Pecker'ın tanıklık yapmasıyla başlayan duruşmada, savcılar Trump'ın medya gücünü kullanarak seçimleri etkilemeye çalıştığını öne sürdüler. Savcı Matthew Colangelo, Trump'ın eylemlerini seçim sahtekarlığı olarak tanımlayarak, planlı ve koordine bir komplo olduğunu belirtti.

Trump'ın avukatı Todd Blanche ise, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, seçimlere müdahale etmenin demokratik bir hak olduğunu iddia etti. Blanche, savcıların Trump'ın eylemlerine yanlış anlam yüklediğini dile getirdi.

Duruşma sonrasında Trump, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in davanın geçmişe ait olduğunu ve Biden yönetiminin kendisini hedef aldığını öne sürdü. Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, mahkeme sürecini "cadı avı" olarak nitelendirdi.

"Davayı örtbas etmek için mali kayıtları tahrif etmekle" suçlanan Trump, geçtiğimiz yıl mahkemeye çıkmış ve suçlamaları reddetmişti. Ancak dava, jüri seçimiyle başlayarak Trump'ın geçmişteki finansal işlemlerini tekrar gündeme getirdi.

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