Trump ABD'nin 47.başkanı oldu. Altın fena düştü

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimden Trump büyük bir zafere imza attı. Piyasalar da 47'nci Amerika Başkanı'nı fiyatladı. Bitcoin tarihi rekora imza atarken, altın fiyatlarında yüzde 3'ün üzerinde düşüş yaşandı. Ons altın denge arayışı içine girdi.

Ons altın beş ayın en büyük düşüşünü yaşadı 2.657 dolara geriledi. İç piyasada da altında düşüş yaşandı. Gram altın güne 2.921 dolardan, çeyrek altın da 4.777 liradan başladı.İşte güncel altın fiyatları:

* Gram altın satış fiyatı: 2.921,4670 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.776,9000 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.559,13 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.816,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.048,7600 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.466,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.659,5400 dolar

Kapalıçarşı'da da resmi piyasaya göre fiyatlar yüksek ama pazartesi ve salı güne göre gram altında 100 liraya yakın düşüş yaşandı. Gram altın 3.047 liradan fiyatlandı. İşte Kapalıçarşı fiyatları: