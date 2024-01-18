Trump ABD’nin Maine eyaletindeki ön seçime katılabilecek

Trump’ın 5 Mart’ta Maine eyaletinde Cumhuriyetçi Parti tarafından yapılacak olan ön seçime katılabileceği açıklandı. Maine Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak 2021'de Kongre'ye gerçekleştirilen baskındaki rolü sebebiyle Trump’ın 5 Mart’taki ön seçimlerden men edilmesine yönelik kararda yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Maine Yüksek Mahkemesi, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın Colorado Yüksek Mahkemesi’nin men kararı hakkında yaptığı itirazda vereceği hükmün beklenmesine karar verdi. Bu gelişmeyle birlikte Trump’ın adı 5 Mart’taki ön seçimde pusulada yer alabilecek.

Trump’ın kendisini Maine’deki oy pusulasından çıkaran önceki kararı iptal etmesine dair itirazını reddeden Yargıç Michaela Murphy, “Bu davada ortaya konan sorunların birçoğunun Yüksek Mahkeme'nin kararıyla çözülmesi, daraltılması veya tartışmalı hale getirilmesi ihtimali olduğundan, Mahkeme, davanın yeniden ele alınmasının gerekli olduğu sonucuna vardı" ifadelerini kullandı.

Yargıç Murphy, Trump hakkında yürütmenin durdurulmasının ardından dosyayı Eyalet Sekreteri Shenna Bellows’a geri gönderdi.

NE OLDU

Maine eyaleti, 29 Aralık'ta Trump’ın gelecek yıl yapılacak ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasına karar verdi. Eyalet Sekreteri Bellows 34 sayfalık kararda, Trump'ın Kongre baskınına yol açan eylemleri sebebiyle seçimde yer almasının uygun olmadığını belirterek, "ABD Anayasası, hükümetimizin temellerine yönelik bir saldırıyı görmezden gelmez" ifadesine yer verdi.