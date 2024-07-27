Trump açık açık tehdit: Eğer başkan seçmezsiniz…

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu evinde ağırlayan ABD eski Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, çarpıcı açıklamalar yaptı.

SEÇİLEMEZSEM SAVAŞ ÇIKAR

Trump, seçimleri kazanmazsa Orta Doğu'da daha büyük savaşların çıkacağını savunarak, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 3. Dünya Savaşı'na en yakın olunduğu bir yerdeyiz. Hiç bu kadar yakın olmamıştınız çünkü ülkemizi yetersiz insanlar yönetiyor” diye konuştu.

Trump, Florida'da bulunan evinde İsrail Başbakanı Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu'yu konuk etti.

Görüşmeye giderken bina girişinde el sıkışan Trump ile Netanyahu, gülümseyerek kameralara samimi pozlar verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Orta Doğu ve Gazze'deki son durum ile ABD-İsrail ilişkilerinin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

İSRAİL’İN EN ÖNEMLİ DOSTUYUM

Daha sonra Amerikan medyasına yansıyan görüntülere göre, görüşmeden önce salonda bulunan basın mensuplarının bazı sorularını yanıtlayan Trump, kendisinin İsrail'in en önemli dostlarından biri olduğunu belirterek, Biden yönetimine yüklendi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dün Netanyahu ile görüşmesinden sonra söylediklerini eleştiren Trump, "Onun sözleri saygısızcaydı ve kibar değildi. Bir Yahudi ona (Harris'e) nasıl oy verir bilmiyorum ama onlara kalmış ancak kendisi, İsrail'e karşı gerçekten saygısızdı." dedi.

BIDEN HİÇBİR ŞEY YAPMADI

Kendi başkanlığı döneminde İsrail için güçlü adımlar attığını ifade eden Trump, "Ben İsrail'e karşı çok iyiydim, önceki tüm başkanlardan daha iyiydim. Golan Tepeleri ve Kudüs'ü başkent kabul etme konusunda çok şey yaptık. Kudüs'te büyükelçiliğimizi inşa ettik. Ve tabii İran'la nükleer anlaşma. Maalesef Biden yönetimi ise hiçbir şey yapmadı." şeklinde konuştu.

İSRAİL’E EN BÜYÜK İYİLİĞİ YAPTIM

İran'la nükleer anlaşmayı iptal ederek İsrail için en büyük iyiliği yaptıklarını savunan Trump, Biden yönetiminin bu konuda da bir şey yapmadığını söyledi. Trump ayrıca, Demokratların başkan adayı konumuna gelen Harris'in Orta Doğu ile ilgili konularda Biden'dan daha kötü olduğunu belirtti.