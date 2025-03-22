Trump açıkladı! Uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili önemli gelişme

Oval Ofis’te gazetecilere konuşan Trump, bir muhabirin astronotların normal şartlarda 1430 dolar fazla mesai ücreti almaya hak kazandığını belirtmesi üzerine şunları söyledi:

"Bu konuda kimse bana bir şey söylemedi. Eğer bu parayı ödememiz gerekiyorsa, ben kendi bütçemden karşılarım. Onlar için bunu yapmaya hazırım."

Trump, konuşmasının devamında, astronotların Dünya’ya dönmesini sağlayan SpaceX’in kurucusu Elon Musk’a teşekkürlerini iletti.

Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) kalan iki astronot, 18 Mart’ta SpaceX’e ait Dragon kapsülüyle güvenli bir şekilde Dünya’ya ulaşmıştı.