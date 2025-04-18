Trump Avrupa ile yeni bir ticaret anlaşması sözü verdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Washington’a yaptığı ziyaret kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından ABD ve Avrupa arasında olası ticaret anlaşması konusunda iyimser mesajlar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Washinton’da bir araya gelmesinin ardından Avrupa ile olası bir ticaret anlaşmasına ilişkin "Bir ticaret anlaşması olacak, yüzde 100, ama adil bir anlaşma olacak" dedi. Meloni ise Trump’ın seçim dönemindeki popüler sloganına atıfla "Bir anlaşmaya varacağımızdan eminim... Batı’yı yeniden büyük yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Meloni, Trump’ın Avrupa Birliği’nden gelen ithalatlara yüzde 20 gümrük vergisi kararını askıya aldığı süreçten sonra Washington’ı ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu. Avrupa’daki önde gelen sağcı liderler arasında görülen Meloni’nin Trump ile iyi ilişkileri bulunuyor. Avrupa medyasında yer alan analizlere göre Meloni bu ilişkiden yararlanarak AB ile ABD arasında bir köprü kurmayı hedefliyor. Meloni, bu ziyareti sırasında ABD Başkanı’nı Roma’ya davet etti.

Trump, Çin ile de çok iyi bir anlaşma yapma olasılıklarının yüksek olduğuna inandığını belirterek, Pekin’den yetkililerin "birkaç kez" ABD hükümeti ile temasa geçtiğini söyledi. ABD Başkanı bununla birlikte bir anlaşma yapmak için acelesi olmadığını belirterek "Herkes bir anlaşma yapmak istiyor. Eğer yapmak istemezlerse, biz onlar için yaparız" dedi ve gelecek üç ila dört hafta içinde her ülkeyle anlaşma yapmayı planladığını sözlerine ekledi. Trump ayrıca, şu anda yüzde 145 seviyesinde olan Çin’e yönelik tarifeleri daha fazla artırmak istemediğini, hatta düşürebileceğini söyledi.