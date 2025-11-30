ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemi, basın için de "sınama" mahiyetinde geçiyor. Beyaz Saray, Trump'ın "yalan haber" yapmakla suçladığı medya kuruluşları ve gazetecileri listeledi. Beyaz Saray bu listenin yer aldıüı yeni internet sitesine "medya suçluları" adını verdi.

Sayfada, Beyaz Saray'ın kamuoyunu yanılttığını iddia ettiği haber siteleri, muhabirler ve haberler listelendi. Boston Globe, CBS News ve Independent, haftanın medya suçluları olarak etiketlendi.

'SOLCU ÇILGINLIK'

Sayfada, Beyaz Saray'ın kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ileri sürdüğü haberlerin listesi yer alıyor. Her haber "yalan", "bağlamın ihmal edilmesi" veya "solcu çılgınlık" gibi etiketler altında açıklanıyor ve sınıflandırılıyor.

Sayfada ayrıca haber sitelerinin yöneticilerinin kimlikleri de açıklanıyor. Listenin başında Washington Post bulunuyor; onu yakın zamanda MS NOW olarak yeniden markalanan MSNBC, CBS News, CNN, The New York Times, Politico ve The Wall Street Journal izliyor.

Trump'ın gazetecilere yönelik nezaketsiz tutumları epey gündem oluyor. Bunlardan en son gündeme gelen ise Epstein sorusuyla yaşanmıştı.Bir muhabir, Jeffrey Epstein’ın e-postalarıyla ilgili soru sormaya çalışmış Trump, muhabire “Sus, domuz” demişti.