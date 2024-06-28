Trump canlı yayında Biden’ı yerden yere vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump canlı yayında Biden’ı yerden yere vurdu

CNN tarafından düzenlenen canlı yayında, ABD eski Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın yabancı liderler tarafından saygı görmediğini iddia etti. Biden'ın politikalarının dünyayı "üçüncü dünya savaşına hayal edilemeyecek kadar yakın" bir noktaya getirdiğini öne sürdü.

Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde Biden ile ilk kez canlı yayında karşılaşan Trump, göç, kürtaj ve ekonomi gibi konuların yanı sıra, Rusya-Ukrayna çatışması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında da tartıştı.

Trump, liderlik yeteneklerine vurgu yaparak, eğer başkan olsaydı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının gerçekleşmeyeceğini savundu.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine saygı duyduğunu ve Biden'a karşı aynı tutumu sergilemediklerini belirtti.

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