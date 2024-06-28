Trump canlı yayında Biden’ı yerden yere vurdu

Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde Biden ile ilk kez canlı yayında karşılaşan Trump, göç, kürtaj ve ekonomi gibi konuların yanı sıra, Rusya-Ukrayna çatışması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında da tartıştı.

Trump, liderlik yeteneklerine vurgu yaparak, eğer başkan olsaydı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının gerçekleşmeyeceğini savundu.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine saygı duyduğunu ve Biden'a karşı aynı tutumu sergilemediklerini belirtti.