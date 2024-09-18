Trump Çin’i hedef aldı

Kaynak: AA
Trump Çin’i hedef aldı

Amerika’da Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, seçildiğinde Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

Michigan eyaletinde yaptığı konuşmada Çin'in ABD'de otomotiv endüstrisi ve ekonomiye etkisini değerlendiren Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, "Eğer seçimleri kazanamazsam 2 ya da 3 yıl içinde otomotiv endüstrimiz olmayacak." ifadesini kullandı.

Otomobil üreten Çinli şirketlerin Meksika'da "dev fabrikalar" inşa ettiğini iddia eden Trump, seçimleri kazanması durumunda bu fabrikalarda üretilen ve ABD'ye ithal edilen araçlara yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını kaydetti.

Trump, uygulayacağı gümrük vergilerinin, "Meksika'da üretilen Çin araçlarını" ABD'de satılamaz hale getireceğini ve yabancı otomobil üreticilerinin ABD'de fabrika kurmasını sağlayacağını savundu.

“EKONOMİK KIYIM" OLACAĞINI SAVUNMUŞTU

Eski ABD Başkanı, mart ayında Ohio'da yaptığı konuşmada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e seslenerek "Şu an Meksika'da inşa ettiğiniz dev otomobil üretme tesislerinde Amerikalıları çalıştırmayacaksınız ve o araçları bize satmayacaksınız." demişti.

Başkan seçilmediği takdirde ülkenin ekonomik buhrana gireceğini savunan Trump, "Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak. O arabaları satmayacaklar. Dev fabrikalar inşa ediyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

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