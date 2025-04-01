Trump doğruladı! İlk yurt dışı ziyaretini o ülkeye yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemindeki ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmayı planladığını açıkladı. Trump, "Gelecek ay olabilir, belki biraz daha sonra. Ayrıca Katar'a ve muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'ne de uğrayacağız" ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU İLE GÜÇLÜ İLİŞKİLER

Trump, Suudi Arabistan'ı öncelikli ziyaret sebebi olarak Orta Doğu ile güçlü ilişkilerini gösterdi. Suudi liderlerin ABD'ye yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırım yapmayı kabul ettiğini belirten Trump, "Bu benim için iş fırsatları demek" dedi.

KÜRESEL TİCARET VE GÜMRÜK VERGİLERİ

Yakında yürürlüğe girecek karşılıklı gümrük vergilerine de değinen Trump, "Bizden ne talep ederlerse biz de onlardan aynısını talep ediyoruz, ancak biz daha nazik davranıyoruz" diyerek ticaret politikalarına vurgu yaptı.

ELON MUSK VE DOGE'NİN GELECEĞİ

Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk hakkında, "Harika biri, ama yönetmesi gereken büyük bir şirketi var" dedi. Musk'ın bir noktada işine geri döneceğini belirten Trump, DOGE'nin faaliyetlerinin gelecekte sona erebileceğini ima etti.

KUZEY KORE İLE İLİŞKİLER

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilişkilerinden bahseden Trump, "Harika bir ilişkimiz var. O zeki bir adam" ifadelerini kullandı. Pyongyang ile diyaloğun önemine dikkat çeken Trump, Kuzey Kore'nin büyük bir nükleer ülke olduğunu vurguladı.

Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti, Orta Doğu'daki diplomatik ilişkiler ve ekonomik işbirlikleri açısından büyük önem taşıyor. Ziyaretin Mayıs ayı ortasında gerçekleşmesi bekleniyor.