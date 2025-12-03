ABD Başkanı Donald Trump ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomi politikalarını sık sık hedef alıyordu.

SIK SIK HEDEF ALIYORDU

Trump, Fed Başkanı Powell'ı faiz oranını düşürmede "geç kalmakla" eleştirmişti.

Powell'dan memnun olmadığını belirten Trump, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etmişti.

Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması, Bankanın bağımsızlığı konusunda endişelere yol açmıştı.

POTANSİYEL FED BAŞKANI'NI AÇIKLADI

Trump, Beyaz Saray'da, "Trump hesabı" olarak adlandırılan, 18 yaş altındaki çocuklara yönelik yatırım hesaplarına ilişkin yaptığı açıklama sırasında katılımcılara teşekkür ederken Hassett'ten "potansiyel bir Fed başkanı" olarak söz etti.

Hassett'in adını söylemeden önce Trump, "Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Bilmiyorum bunu söylememe izin var mı, potansiyel. Saygın biri olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim Kevin." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, söz konusu program öncesinde katıldığı kabine toplantısında, yeni Fed başkanını gelecek yılın başında açıklayacağını belirtmişti.

Görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed'in yeni başkanını açıklayacağız." demişti.

Basın mensuplarının sorusuna karşılık Trump, Fed başkanı olabilecek muhtemel 10 adayı incelediklerini ve sürece Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in yanı sıra birçok kişinin dahil olduğunu dile getirmişti.

Trump, "Sanırım 10 kişiyi değerlendirdik ve sonunda bir kişiye indirdik." diye konuşmuştu.