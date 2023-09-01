Trump, Georgia davasında yöneltilen suçlamaları reddetti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 yılında Georgia'daki seçim sonuçlarına müdahale ile yargılandığı davada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. ABD Mahkemesinde bugün görülen duruşmasında Trump’ın avukatları, müvekkilinin tüm suçlamaları reddettiğini belirterek iddianameyle ilgili duruşmada Trump’ın mahkeme salonuna gelmekten feragat ettiğini bildirdi. Böylece Trump, duruşma günü mahkeme salonuna gitmeyecek.

TESLİM OLAN 3 KİŞİ İFADE VERDİ

Davada Trump ile beraber yargılanan 18 kişiden 3’ü suçlamaları kabul ederek iddialara yönelik ifade verdi. Sanıklardan Trump’ın eski avukatlarından John Eastman, Trump’ın başka avukatı Sidney Powell için çalışan dijital uzman Scott Hall ve ünlüler için çalışan bir yayıncı olan Trevian Kutti, suçlamaları kabul ederek teslim oldu. Hakim karşısında ifade veren 3 isim, daha sonra kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

TRUMP DAVALARIYLA TARİHE GEÇTİ

ABD’de 2024 yılında gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine hazırlanan Trump, diğer yandan kendisine yöneltilen suçlamalar ile uğraşıyor. Trump, hakkındaki suçlamaları her fırsatta reddederken, davaların siyasi amaçlı olduğunu vurguluyor. Trump ayrıca, ABD tarihinde ceza davası ile karşı karşıya kalan ve sabıka fotoğrafı bulunan ilk eski başkan olarak tarihe geçti.