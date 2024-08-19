Trump İsraillilere söz verdi: Hepsini sınır dışı edeceğim

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin 5 Kasım'daki seçimde başkan adayı olan Donald Trump, Pazar günü katıldığı bir etkinlikte, iktidara gelmesi halinde Hamas destekçilerini sınır dışı edeceğini söyledi.

"İSRAİL'İ YOK ETMEK İSTİYORSANIZ SİZİ ÜLKEMİZDE İSTEMİYORUZ"

New Jersey eyaletinde "Antisemitizmi Durdur" etkinliğinde konuşan Trump, "Başkan olduğumda, yabancı cihat sempatizanlarını hızlıca sınır dışı edeceğim ve Hamas destekçileri gidecek. Eğer Amerika'dan nefret ediyorsanız, eğer İsrail'i yok etmek istiyorsanız, sizi ülkemizde istemiyoruz" dedi.

Trump ayrıca, "Gazze Şeridi gibi, terörün istila ettiği yerlerden" gelen mültecilerin de ABD'ye giremeyeceğini belirtti.



"HAMAS'A KARŞI BİR ZAFER KAZANMALISINIZ"

Eski başkan, Nisan ayında yaptığı bir açıklamada "Bu işi bitirmek ve normale dönmek zorundasınız. Bunu yapma şekillerini sevdiğimden emin değilim, ama (Hamas'a karşı) zafer kazanmanız gerekiyor. Bir zafer kazanmalısınız ve bu da uzun zaman alıyor" ifadelerini kullanmıştı.