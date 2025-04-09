Trump, Çin hariç vergileri 90 gün erteledi

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı her geçen gün daha da kızışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi tarifesi bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Çin'den gelen karşı atak ortalığı yeniden karıştırdı.

Çin Maliye Bakanlığı, yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek tarife uygulanacağını duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak açıklandı.

Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak belirtilmişti.

Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek tarifenin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.

TRUMP'TAN YENİ HAMLE: GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 124'E YÜKSELTİLDİ

Trump son yaptığı açıklamayla Çin'e yeni tarifeleri açıkladı.

Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'e yükseltileceğini ve hemen uygulanacağını açıkladı.

ABD, ÇİN HARİÇ DİĞER ÜLKELERE YÖNELİK VERGİLERİ 90 GÜN ASKIYA ALDI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta her ülke için tek tek açıkladığı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldı. Karardan sadece Çin hariç tutuldu.