Trump nükleer kartını masaya vurdu! Dünya diken üstünde

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan üssünde komuta kademesine seslendi.

Trump, konuşma esnasında Rusya'nın nükleer tehdit oluşturduğunu belirterek, gerekirse nükleer güç kullanacaklarını açıkladı.

"NÜKLEER KULLANACAK OLURLARSA BİZİM DAHA FAZLA VAR"

Trump'ın konuşmasında dün açıkladığı Gazze planı ve Rusya-Ukrayna savaşı hakkındaki mesajları öne çıktı.

Hırvatistan, Trump'ın Gazze planına destek verdiğini açıkladı

Rusya'ya uyarıda bulunan Trump "Nükleer kullanacak olurlarsa bizim daha fazla var. Umarız bu nükleerleri kullanmak zorunda kalmayacağız" sözleriyle adeta gözdağı verdi.

Trump şu ifadeleri kullandı:

Yakın zamanda Rusya tarafından biraz tehdit edildik. Ben de bir nükleer denizaltı gönderdim, şimdiye kadar yapılmış en ölümcül silah. Birincisi, onu tespit edemezsiniz. Hiçbir yolu yok.

Denizaltılarda Rusya ve Çin’in 25 yıl ilerisindeyiz. Rusya aslında denizaltılarda ikinci, Çin üçüncü. Ama biliyorsunuz, yetişiyorlar. Onlar da nükleerde çok daha düşük seviyedeler. Ama beş yıl içinde eşit olacaklar, geliyorlar.