Trump 'Seçildiğim gün yapacağım' dediği vaadinden vazgeçti. 'Elon Musk bana destek veriyor başka seçeneğim yok' dedi

ABD’de kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimi için yarış devam ediyor. Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump, seçim mitinglerine Atlanta’da devam etti. Trump, mitinginde daha önce açıkladığı bir vaadinden vazgeçtiğini duyurdu.

Trump, Biden döneminde elektrikli araçlara yapılan desteği geri çekeceğini açıklamıştı. Ancak son konuşmasında “Başka seçeneği olmadığını” belirterek bu kararından vazgeçtiğini duyurdu. Trump, Tesla ve Space X’in sahibi Elon Musk’ın kendisine verdiği desteğe dikkat çekerek, "Ben elektrikli arabalardan yanayım. Olmak zorundayım çünkü biliyorsunuz, Elon beni çok güçlü bir şekilde destekledi. Yani başka bir seçeneğim yok." dedi.

Ünlü milyarder Elon Musk daha önce Cumhuriyetçilerin adayı Trump’a destek verdiğini duyurmuştu. Tesla ve Space X’in sahibi olan milyarder Trump’ın seçim kampanyasına bağış yaptığını söylemişti.

TRUMP “SEÇİLDİĞİM GÜN SON VERECEĞİM” DEMİŞTİ

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti kongresinde yaptığı konuşmada Yeşil enerji ve elektrikli araç desteğine seçildiği gün son vereceğini açıklamıştı. Trump, "Yeşil enerji saçmalığına son vereceğiz. Harcanmamış trilyonlarca doları yollar, köprüler gibi gerçek şeylere harcayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca elektrikli araçlara yapılan desteğe de son vereceğini vurgulamıştı. Cumhuriyetçilerin adayı Trump konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:



"Birinci günde elektrikli araç planını da sona erdireceğim. Böylece ABD otomotiv sektörünü yıkılıştan kurtaracağım. Büyük fabrikalar Meksika’da inşa ediliyor. Ülkemize satmak için vergisiz otomotiv üretiliyor. Çin tarafından yapılıyor. Böyle bir şeye izin verenler görevden alınmalı. Tüm otomotiv sektörü çalışanları Trump’a oy vermeli. Bu fabrikalar Meksika’da değil ABD’de inşa edilecek ve Amerikalılar çalışacak.”