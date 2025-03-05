Trump tehdit dozunu artırdı! Konuşmasını bölen üye salondan atıldı

Trump'ın Meksika ve Kanada ürünlerine koyduğu yüzde 25'lik gümrük vergisi yürürlüğe girdi. Washington, Çin ürünlerine vergiyi iki katlayarak yüzde 20'ye çıkardı. Yeni vergi oranlarının yankıları sürerken Trump'tan bu kez "Bize vergi uygulayan bütün ülkelere biz de gümrük vergisi uygulayacağız." açıklaması geldi.

DEMOKRAT ÜYE DIŞARI ATILDI

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının başında, Temsilciler Meclisi salonunda ilginç bir olay yaşandı.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi All Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

DEMOKRATLAR TRUMP'I YUHALADI

Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı.

Johnson, Green'in çıkarılmasından önce, "Üyelerin kasıtlı bir şekilde salon adabı bozmaya devam ettiğini tespit eden Başkan, şimdi güvenlik görevlilerine düzeni sağlaması ve bu beyefendiyi salondan çıkarması talimatını veriyor." dedi.

Trump, Green'in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam etti.