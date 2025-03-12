Trump Tesla satın aldı, Beyaz Saray önünde poz verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA

ABD, Donald Trump'ın aldığı kırmızı Tesla'yı konuşuyor. Trump, kıdemli danışmanı ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk' görülmedik bir destek vererek Beyaz Saray önünde Tesla ile poz verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın,Elon Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla satın alması ABD gündemine oturdu. Trump "Bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." dedi.

teslat1.jpg

ABD Başkanı Trump, Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz verdi.

Normal koşullarda kendisinin araç kullanmadığını, ancak Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuştu.

teslat2.jpg

ABD Başkanı, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemleri iddialarının "iç terör eylemi" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Beyaz Saray'da park halindeki bir filodan kırmızı bir Tesla Model S seçen Trump, aracın içine binerek kameralara poz verdi.

teslat3.jpg

Trump, "Şimdi bir tane alacağım. Kötü haber şu ki, kullanmama izin yok çünkü uzun zamandır araba kullanmadım. Araba kullanmayı çok severim ama Beyaz Saray'da kullanacağım ve personelimin kullanmasına izin vereceğim. Benim kullanmama izin yok." diye konuştu.

Son Haberler
Yolda yürürken yüzüne saçma isabet etti
Yolda yürürken yüzüne saçma isabet etti
Trump Tesla satın aldı, Beyaz Saray önünde poz verdi
Trump Tesla satın aldı, Beyaz Saray önünde poz verdi
35 yaşındaki kadın başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
35 yaşındaki kadın başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
MHP CHP ile görüşmeme kararı aldı
MHP CHP ile görüşmeme kararı aldı
Bahçelievler'de inşaat çalışması sırasında yol çöktü
Bahçelievler'de inşaat çalışması sırasında yol çöktü