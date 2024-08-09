Trump ve Harris canlı yayında karşı karşıya gelecek

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Trump ve Harris canlı yayında karşı karşıya gelecek

ABC televizyonu, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Trump ile Demokrat Parti'nin başkan adayı Harris'in, 10 Eylül'de bir televizyon tartışmasında yüzleşeceklerini açıkladı.

Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olarak, Eylül ayında gerçekleşecek olan üç canlı yayın tartışmasında Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris ile karşılaşmaya hazır olduğunu duyurdu. Açıklama, Trump'ın Florida, Mar-a-Lago'daki mülkünde yapılan bir basın toplantısında geldi.

TRUMP HAZIR OLDUĞUNU DUYURDU

Donald Trump, Harris ile yapılacak canlı yayın tartışmalarına hazır olduğunu duyurdu ve 4, 10 ve 25 Eylül tarihlerinde sırasıyla Fox News, ABC News ve NBC News kanallarında gerçekleşecek tartışmalar için anlaşma sağlandığını, Harris'in cevabını beklediğini açıkladı.

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Ayrıca, Cumhuriyetçi JD Vance ve Demokrat Tim Walz arasındaki başkan yardımcılığı tartışmasının CBS News'de yayınlanacağını belirterek, Harris'in önceki canlı yayınlardaki performansını eleştirdi.

HARRİS'İN TARTIŞMAYA KATILACAĞI AÇIKLANDI

ABC News, Harris'in 10 Eylül'deki canlı yayına katılacağını bildirdi. Ancak Harris'in Fox News ve NBC News'te gerçekleşecek olası canlı yayınlara katılıp katılmayacağı konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

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