Trump ve Musk karşı karşıya geliyor: AB'den Elon Musk'a uyarı!

Avrupa Birliği Komisyonu'nun İç Pazar Komiseri Thierry Breton, X sosyal medya platformu üzerinden Elon Musk'a gönderdiği ve Donald Trump ile gerçekleştirilecek yayın öncesi yazdığı mektubu kamuoyu ile paylaştı. Mektupta, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) getirdiği yükümlülükler çerçevesinde, geniş kitlelere hitap eden platformların artan sorumluluklarının altı çizildi.

"YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZ VAR"

Birleşik Krallık'ta yaşanan son gelişmeler ve Amerika Birleşik Devletleri başkan adayının katılımıyla platform X üzerinde gerçekleştirilmesi öngörülen canlı yayın konusunda, Avrupa Birliği'nin dijital yasalarına uygun hareket etme zorunluluğu vurgulandı.

Avrupa Birliği'nde bulunan kullanıcıların da erişim sağlayabileceği bu yayınla ilgili olarak platforma gönderilen mektupta, X platformunun dünya genelinde 300 milyonu aşkın kullanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği tarafından Büyük Çevrimiçi Platform olarak sınıflandırıldığı hatırlatıldı. Ayrıca, platformun Avrupa Birliği mevzuatına, özellikle de Dijital Hizmetler Yasası'na uyma yükümlülüğü altında olduğu ifade edildi.

Mektupta, ifade ve bilgi özgürlüğünün, medya çoğulculuğu ve özgürlüğü ile birlikte, etkin bir biçimde korunması gerektiği belirtilirken, canlı yayınlar da dâhil olmak üzere, zararlı içeriğin yayılmasını önlemek amacıyla alınması gereken tüm orantılı ve etkili önlemlerin altı çizildi.

TOPLUMSAL HUZURSUZLUKLAR HATIRLATILDI

Son zamanlarda, toplumda artan nefret söylemi, kaos, şiddet eğilimleri ve yanıltıcı bilgilerin yayılmasıyla ilgili endişeler, bir mektupla gündeme getirildi. Avrupa Birliği (AB) ve ulusal yasalarca yasaklanmış içeriklerle mücadelede, AB'nin yargı ve idari organlarının derhal haberdar edilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. İçeriklerin yasa dışı olduğuna dair kullanıcı bildirimleri alındığında, hızlı ve dikkatli bir şekilde, keyfiyetten uzak ve objektif önlemler alınması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, alınan önlemler hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesi ve içerik denetimi uygulamalarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiği ifade edildi. Mektupta ayrıca, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, X bölgesindeki tüm kullanıcılar ve içerik yönetimi için geçerli olduğu hatırlatıldı.

"RESMİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR"

190 milyonu aşkın takipçiye sahip olan ve Musk olarak bilinen kullanıcının, büyük bir sosyal medya profiline sahip olmanın getirdiği sorumluluklar çerçevesinde daha dikkatli olması gerektiği belirtilen bir mektup yayımlandı. Mektupta, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yürütülen resmi işlemlerin, özellikle yasa dışı içeriklerin engellenmesi ve yanıltıcı bilgilerle mücadele edilmesi konusunda devam ettiği ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB) sınırları içindeki kullanıcıların erişimine açık olan içeriklerin, AB yasalarına tabi olduğu ve bu bağlamda, seçim süreçleri ve önemli siyasi olaylarla ilgili olarak şiddeti, nefreti ve ırkçılığı körükleyebilecek materyallerin yayılmasının potansiyel risklerini takip ettikleri vurgulandı. Mektupta, söz konusu kullanıcının platform üzerindeki faaliyetlerinin, AB'de sürmekte olan yasal incelemelerde dikkate alınabileceği hatırlatıldı ve bu nedenle, ilgili sistemlerin etkinliğinin acilen sağlanması ve alınan önlemlerin ilgili ekiplere bildirilmesi talep edildi. Ayrıca, AB Komisyonu'nun dijital kurallara uyum konusunda sıkı denetimler yaptığı ve ihlallerin tespiti durumunda geçici önlemler alabileceği belirtildi.