Trump yemin etti: Başkan seçilirsem karşı dava açacağım

Kaynak: DHA
Trump yemin etti: Başkan seçilirsem karşı dava açacağım

ABD eski Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde tekrar seçilmesi halinde teknoloji devi Google’a ceza davası açacağını açıkladı. Trump, Google’ın yasadışı bir sistem kullanarak yalnızca kendisi hakkında kötü haberler yayınladığını iddia etti.

ABD eski Başkanı Donald Trump, başkan seçilirse Google'a ya karşı dava açacağını duyurdu. Trump: Seçimleri kazanıp Birleşik Devletler Başkanı olduğumda, en üst düzeyde kovuşturulmalarını talep edeceğim” dedi.

Trump, şirketin kendisi hakkında olumsuz haberler yayınladığını ancak 2024 seçimlerindeki rakibi Kamala Harris hakkında olumsuz haber yayınlamadığını iddia etti.

Cumhuriyetçi Parti'nin 5 Kasım ABD Başkanlık seçimlerindeki başkan adayı Donald Trump, başkan seçilmesi halinde Google hakkında ceza davası açacağını duyurdu.

Trump açıklamasında, “Google'ın yasadışı bir şekilde sadece benim hakkımda kötü hikayeleri ortaya çıkaran ve görüntüleyen, bazıları bu amaç için uydurulmuş bir sistem kullandığı ve aynı zamanda sadece Kamala Harris hakkındaki iyi hikayeleri ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Bu yasa dışı bir faaliyettir ve umarız Adalet Bakanlığı bu bariz Seçim Müdahalesi nedeniyle onları cezai olarak kovuşturur. Aksi takdirde, Ülkemizin Yasalarına tabi olarak, Seçimleri kazanıp Birleşik Devletler Başkanı olduğumda, en üst düzeyde kovuşturulmalarını talep edeceğim” dedi.

Son Haberler
Küresel piyasalarda gözler ABD istihdam verisine çevrildi
Küresel piyasalarda gözler ABD istihdam verisine çevrildi
Ümit Özdağ ve Mustafa Destici birbirlerine girdi
Ümit Özdağ ve Mustafa Destici birbirlerine girdi
Şarkıları yanlış söylemesiyle ün kazanmıştı! Kandıralı Ferdi, Serdar Ortaç'a şarkısını unutturdu
Şarkıları yanlış söylemesiyle ün kazanmıştı! Kandıralı Ferdi, Serdar Ortaç'a şarkısını unutturdu
Hizbullah, Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı
Hizbullah, Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı
Okan Buruk daha fazla dayanamadı
Okan Buruk daha fazla dayanamadı