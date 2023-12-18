Trump yeniden başkan seçilirse göçmenleri sınır dışı edeceği sözünü yineledi

CNN'in haberine göre, Trump, seçim kampanyasının Nevada eyaletinde göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göçmenlerin "ABD'yi işgal ettiğini" belirten Trump, seçilmesi durumunda göçmenlerin "ülke tarihindeki en büyük sınır dışı" uygulamasına tabi tutulacağı hakkındaki sözünü tekrar etti.

Trump, göçmenlere ilişkin politikaların genişletileceğinin vurgulayarak, "federal kolluk kuvvetlerinin büyük bir bölümünün göç ile ilgili birimlere aktarılmasının yanı sıra ülke dışındaki kuvvetlerin de bir kısmının güney sınırına çekileceğini" ifade etti.

Trump, ABD'ye yasal statüsü olmadan gelen çok sayıdaki göçmenlere ilişkin "Ülkemizin kanını zehirliyorlar" dedi.

ABD Başkanı Biden'ın göçmen politikasını sert sözlerle eleştiren Trump, "Dünyanın her yerinden ülkemize akın ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Biden yönetimi, ABD'ye gelen rekor sayıdaki göçmen akını sebebiyle iç politikada zor bir dönemden geçiyor.