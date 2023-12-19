ABD’de bir eyalet Biden’a başkaldırdı. Geleni tutuklayacaklar

BBC’de yer alan habere göre, ABD’nin Teksas eyaletinin federal yönetimi sınır geçişleri yasa dışı hale getirecek ve hapis cezasıyla cezalandıracak bir yasayı yürürlüğe koydu. Bunun modern dönem içerisindeki en sert göçmenlik yasalarından biri olduğu yorumları yapıldı.

Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott, bunun "Teksas'a yasadışı girişteki göç dalgasını durduracağını" söyledi. Göçmenlik savunucuları ise bu yasanın, göçmenlerin ırkçı saldırılara maruz kalacağını belirtti.

Haberde, yaşanan bu gelişmenin, yasa dışı göçün arttığı ve kamuoyunun ABD Başkanı Joe Biden'ın sınırı yönetme biçimine ilişkin endişelerinin arttığı bir dönemde geldiğinin vurgusu yapıldı.

Teksas'ın yeni tedbiri ABD’de çok tartışılırken, ABD mahkemelerinin daha önce göç yasalarını yalnızca federal hükümetin uygulayabileceğine karar verdiği hatırlatıldı.

ABD’de sınırı yasadışı bir şekilde geçmenin zaten federal bir suç olduğu, ancak ihlallerin şu anda göçmenlik mahkemesi sistemi tarafından hukuk davaları olarak ele alındığı, bu durumun ise ikilik yaratacağından endişe ediliyor.

Mart ayında yürürlüğe girmesi beklenen uygulamanın, Teksas'ın her iki meclisinden de geçtiği bilgisi verildi.

Kabul edilen bu yasa, okullar ve hastaneler dışında, yerel ve eyalet polis memurlarının sınırı yasa dışı yollardan geçtiğinden şüphelenilen kişileri durdurup tutuklamasına izin veriyor.

Yasadışı şekilde sınırı geçenlerin, göçmenlik geçmişine ve sabıka geçmişine bağlı olarak 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beyaz Saray sözcüsü Angelo Fernández Hernández ise, "Genel olarak konuşursak, eyalet hükümetlerinin değil, federal hükümetin yasalarını ihlal eden göçmenlerin nasıl ve ne zaman sınır dışı edileceğini belirlemekle merkezi hükümetin görevli olduğunu" söyledi.