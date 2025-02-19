Trump yönetimi Romanya seçimlerine de el attı

Romanya, Trump yönetiminin yoğun baskıları altında. Yönetim, Călin Georgescu’nün 4 Mayıs’ta yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışmasına engel olmamaları için Romanya makamlarına baskı yapıyor. Bloomberg'e göre, ABD'nin bu ısrarı, son günlerde ikili görüşmelerde daha belirgin hale geldi. ABD’li yetkililer, Georgescu'nün “aşırı sağcı” bir aday olarak seçimlerde yer almasının önünde engel olmamaları gerektiğini vurguladı. Bu baskılar, Financial Times’ın önceki günkü haberinde, ABD'nin Romanya hükümetinden, insan ticareti suçlamalarıyla yargılanan Tate kardeşlerinin seyahat yasağını kaldırmalarını talep etmesinin ardından geldi.

Georgescu’nün başkanlık seçimlerinde başarılı olmasının, Avrupa’nın aşırı sağcı grupları tarafından büyük bir zafer olarak görülmesi bekleniyor. ABD yetkilileri, Romanya’daki seçim sürecine yönelik tepkilerini daha da sertleştirerek, demokrasinin zayıfladığını öne sürdü. JD Vance, geçen hafta Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Romanya'nın geçen yılki başkanlık seçimlerini iptal etmelerini eleştirerek, Avrupa'daki sağcı grupların marjinalleşmesine karşı durdu. Vance, Romanya'nın mevcut yöneticilerini, demokratik sürecin erozyona uğramasıyla suçladı ve bu durumu “batılı güçlerin” aşırı sağın yükselmesini engelleme çabası olarak nitelendirdi.

Romanya hükümeti, hem seçimlerin güvenliğini sağlamak hem de ABD ile ilişkilerini düzgün tutabilmek adına, hükümet yetkililerinin ve Trump ekibinin oluşturduğu baskılara karşı bir denge kurmaya çalışıyor. Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ve Trump’ın uluslararası temsilcileri Keith Kellogg ile Richard Grenell, Münih’teki konferansta görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Ekonomi Bakanı Bogdan Ivan, bu ayın başlarında Paris’te düzenlenen yapay zeka zirvesinde JD Vance ile bir araya geldi.

Bu görüşmelerin, Trump yönetiminin Romanya’daki seçimlere müdahalesini meşrulaştırmaya yönelik bir strateji geliştirme çabalarının parçası olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde, Financial Times’ın haberinde de yer aldığı gibi, ABD, Romanya hükümetine, Tate kardeşlerine yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırma talebini yineledi. Tate kardeşleri, insan ticareti suçlamalarına karşı Romanya’da yargılanmakta. Ancak Romanya Dışişleri Bakanlığı, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak yargı sürecinin bağımsız olduğunu belirtti.

Venedik Komisyonu, Romanya seçimleri hakkında hazırladığı raporu yayınladı

Romanya, uzun yıllardır Batı ittifaklarının önemli bir parçası olarak, Ukrayna'nın yanında durarak Avrupa'nın güvenliği için kritik bir rol üstleniyor. Ancak, Trump yönetimiyle daha yakın ilişkiler kurmaya çalışan Romanya hükümeti, iç politikada yaşadığı sıkıntılarla da baş etmeye çalışıyor. Bu bağlamda, 4 Mayıs'taki seçimler Romanya için yalnızca iç politikada değil, dış ilişkilerde de belirleyici bir dönüm noktası olabilir.