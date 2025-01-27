Venedik Komisyonu, Romanya seçimleri hakkında hazırladığı raporu yayınladı

Bugün (27 Ocak 2025) yayımlanan raporda, Avrupa'nın en önemli hukuki organlarından biri olan Venedik Komisyonu, seçimlerin yalnızca "istisnai durumlarda" iptal edilebileceğini vurguladı. Komisyon, kararların yalnızca sınırlı ve şeffaf bir çerçevede alınması gerektiğini belirtiyor. Bu durum, özellikle Romanya'da Aralık 2024'te yaşanan bir olayla ilişkilendiriliyor. Romanya Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun sonucunu iptal etmiş ve yeniden yapılmasına karar vermişti.

İPTAL KARARI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Komisyon, seçimlerin iptaline ilişkin kararların yalnızca "istisnai" durumlarda ve güçlü gerekçelerle alınabileceğine dikkat çekiyor. Bu kararların "adil ve objektif" olması gerektiği belirtiliyor. Komisyon'a göre, bir mahkeme yalnızca seçim sonuçlarını etkileyebilecek yasa dışı faaliyetler veya kamu ve özel aktörlerin hak ihlalleri gibi somut deliller bulunduğunda iptal kararı verebilir. Ancak bu tür bir iptalin gerekçeleri açık ve şeffaf olmalı, sadece gizli bilgilere dayanarak alınmamalıdır.

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ŞEFFAFLIK VE ADALET TEMEL İLKE

Komisyon, seçim süreçlerinin şeffaf olmasının ve her aşamanın adil bir şekilde denetlenmesinin altını çiziyor. Özellikle seçim kampanyalarında sosyal medya ve medya etkilerinin seçim sonuçlarını değiştirebilecek derecede önemli olabileceği belirtiliyor. Bu tür ihlaller, seçimlerin iptal edilmesini gerektirebilir. Ancak, bu kararlar yalnızca sağlam kanıtlarla desteklenmeli ve gizli bilgilere dayanılmamalıdır.

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SEÇİM GÜVENLİĞİ VE MEVZUATIN GELİŞTİRİLMESİ

Komisyon, seçimlerin güvenliği için daha katı kuralların ve düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini savunuyor. Özellikle seçimlerin çevrimiçi ortamda manipüle edilmesi ve yabancı finansman ile yapılan müdahaleler gibi konularda daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturulması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi gibi yüksek yargı organlarının kararlarının, ancak yüksek denetim organlarının izniyle yapılması gerektiği ifade ediliyor.

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KOMİSYONUN RAPORU TAVSİYELERİ

Venedik Komisyonu'nun yayımladığı rapor, seçim güvenliği ve adaletin sağlanması açısından önemli tavsiyeler sunuyor. Komisyon, seçim sonuçlarını etkileyecek ciddi ihlallerin varlığı durumunda seçimlerin iptal edilmesini desteklese de, bu tür kararların yalnızca yasal çerçevede, şeffaf ve adil bir şekilde alınması gerektiğini vurguluyor. Avrupa'da seçim süreçlerinin iyileştirilmesi için düzenlemelerin güçlendirilmesi gerektiği, güvenli ve doğru bir seçim ortamının sağlanması için bir zorunluluk olarak kabul ediliyor.