Trump zafer konuşması yapıyor.

ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Trump önde götürüyor. Trump zafer konuşmasını gerçekleştiriyor. FOX News'e göre; Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 277 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 226 delege kazandı.

Trump'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şu şekilde;

"Bu muhteşem hareketin içinde binlerce dostumuz var.

Bu seçimde tarih yazıldı.

Bu tüm tarihin en büyük siyasi hareketiydi. Yeni bir önem seviyesine ulaşacak çünkü ülkemizi iyileştireceğiz.

Yardıma ihtiyacı olan bir ülkemiz var. Sınırlarımızı tamir edeceğiz.

47'inci başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ederim.

Sizin için her nefesimle her gün sizin için mücadele edeceğim.

Amerika'nın altın çağı olacak. Amerika'yı yeniden büyük yapmamızı sağlayacak bu zafer.

Zafere başka hiçbir yol yoktu.

'Hayatımın en önemli anlarından biriydi' diyeceksiniz.

Amerika bize görülmemiş ve güçlü bir görev verdi ve senatonun kontrolünü geri aldık."

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