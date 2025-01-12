Trump’a açtığı davalarla tanınan savcı istifa etti

ABD Özel Savcısı Jack Smith, Donald Trump’a yönelik açtığı davalarla dikkat çektikten sonra Adalet Bakanlığı’ndan istifa etti. 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirme girişimi ve gizli belgeleri kötüye kullanma suçlamalarını içeren davaları yöneten Smith’in görevden ayrılışı, mahkemeye yapılan bir bildirimle açıklandı. Bu bildirimde, Smith’in 7 Ocak'ta son raporunu sunduğu ve 10 Ocak’ta bakanlıktan ayrıldığı belirtildi.

TRUMP’A YÖNELİK DAVALAR DÜŞÜRÜLDÜ

Smith, Trump’a yönelik dört davadan ikisini açmış, ancak bu davalar hukuki ve politik engellerle karşılaşmıştı. Florida'daki Trump destekçisi bir yargıç, Smith’in özel savcı olarak atanmasını usulsüz bulmuş ve davayı reddetmişti. Ayrıca, ABD Yüksek Mahkemesi, eski başkanların resmi görevlerinden dolayı geniş bir dokunulmazlık hakkına sahip olduğunu belirterek Trump lehine karar vermişti. Trump’ın yeniden seçilmesi sonrası, Smith Adalet Bakanlığı’nın kurallarına atıfta bulunarak mevcut başkanlara dava açılamayacağı gerekçesiyle suçlamaları geri çekti.

TRUMP’TAN SERT TEPKİ

Trump, Jack Smith’i sık sık eleştirerek "çılgın" olarak nitelendirdi ve göreve gelir gelmez onu görevden alacağını duyurdu. Ayrıca, Trump’ın, kendisine karşı açılan davaların siyasi amaçlı olduğunu iddia etmesi, destekçileri arasında güçlü bir siyasi anlatıya dönüştü. Mahkeme süreçlerini seçim kampanyasında bir araç olarak kullanan Trump, bu davaları bağış toplama ve seçmen kitlesini mobilize etme noktasında etkili bir şekilde değerlendirdi.

TARİHİ İLKLER VE TARTIŞMALAR

Jack Smith’in açtığı davalar, ABD tarihindeki bir eski başkana yönelik ilk federal suçlamaları içeriyordu. Trump, Florida’daki tatil yerinde gizli belgeleri bulundurmak ve 2020 seçimlerini kaybetmesinin ardından oyların toplanmasını engellemek amacıyla yanlış iddialarda bulunmakla suçlandı. Smith, bu davaların ABD demokrasisinin temel işlevlerine yönelik ciddi bir tehdit olduğunu vurgulamıştı.

Ancak, Trump’ın avukatları tarafından yapılan itirazlar ve seçim zaferi, bu davaların devam etmesini engelledi. Trump’ın 2024’teki seçimi kazanmasıyla birlikte, Smith’in açtığı davalar hukuki sonuçlardan uzaklaştı.

SMİTH’İN KARİYERİ

Daha önce savaş suçlarıyla mücadelede görev alan Jack Smith, Washington’a dönmeden önce Lahey’de Kosova Savaşı’ndan kaynaklanan suçlarla ilgilenmişti. ABD Adalet Bakanlığı’ndaki kariyeri boyunca güçlü bir araştırmacı olarak tanınan Smith, Trump davalarında da aynı kararlılıkla hareket etti.

Smith’in istifası, Trump’ın politik olarak yeniden yükselmesinin bir sembolü olarak görülüyor. Gelecekte, bu davaların politik ve hukuki etkileri tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.