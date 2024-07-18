Trump’a bandajlı destek

Kaynak: AA
Trump’a bandajlı destek

ABD'de bazı Cumhuriyetçiler, eski Başkan Donald Trump'a desteklerini göstermek için kulaklarına bandaj taktılar.

Bu destek eylemi, Trump'ın Pensilvanya'da bir miting sırasında yaşadığı suikast girişiminin ardından gerçekleşti. Olayda Trump, kürsüden destekçilerine hitap ederken silahlı bir saldırıya maruz kalmış ve kulağından yaralanmıştı. Saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Cumhuriyetçiler, Wisconsin'in Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde toplandılar ve Trump'a olan desteklerini burada bir kez daha gösterdiler. Kongre boyunca Trump'a yönelik destek mesajları verilirken, bazı Cumhuriyetçi delegeler de Trump'a desteklerini somutlaştırmak amacıyla kulaklarında bandaj taşıdılar.

Trump'a yönelik suikast girişimi, FBI tarafından ciddiye alınan bir olay olarak nitelendirilmiş ve saldırganın kimliği ve motivasyonu üzerine detaylı incelemeler devam etmişti. Ancak olay yerinde etkisiz hale getirilen saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu belirtilmişti.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi, 5 Kasım'da yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerine doğru partinin birlik ve dayanışma içinde olduğunu gösterdiği bir platform oldu. Trump'ın suikast girişiminden sonra sergilenen bu destek hareketi, partinin içindeki bağlılığın ve Trump'a olan güçlü desteğin bir ifadesi olarak değerlendirildi.

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