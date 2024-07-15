Trump’a saldırı sonrası Bitcoin yükselişe geçti

Bitcoin dahil diğer kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,1 artışla 2 trilyon 300 milyar dolara kadar çıktı.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki artışın, kripto paralara ilişkin pozitif yorumlarda bulunan Trump'a suikast girişimi sonrasında başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığı beklentisi sebebiyle yaşandığını ifade ediliyor.

Sabah saat 10.30’da son 24 saatte fiyatında yüzde 4,6’nın üzerinde artış sergileyen Bitcoin, 63 bin 029 dolar seviyesine kadar tırmandı.

Dün 59.877 dolar seviyesinde tepki alımı başlatan Bitcoin, yaşanan gelişmelerin etkisiyle yükselişlerini hızlandırarak bu seyrini yeni haftanın ilk işlem gününe taşıdı.

ALTCOİNLERDE SON DURUM

Altcoinelrin lideri olan piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,7 değer kazanarak 3 bin 377 dolar seviyesine kadar çıktı.

Ethereum’da dün 3.1.80 seviyesinden tepki alımı başlatarak yükseliş trendini yeni güne taşıdı.

Saat 10.30’da Ethereum, 3.355 seviyesinde yükselişini korumaya devam ediyor.

TRUMP’A DÜZENLENEN SUİKAST NASIL OLDU?

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği esnada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.

4 SAATLİK BİTCOİN GRAFİĞİ

4 SAATLİK ETHEREUM GRAFİĞİ

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.