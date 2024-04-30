Trump'a "sus payı" davasında "konuşma yasağı"nı ihlalden 9 bin dolar para cezası

Yargıç Juan Merchan, Trump'ın "konuşma yasağı"nı sürekli olarak ihlal ettiğini belirtti.

Mahkeme görevlileri ve aileleri hakkında getirilen yasağı ihlal ettiği için Trump'ın 9 kez suçlandığını belirten Merchan, her ihlal için 1000 dolar olmak üzere toplamda 9 bin dolar para cezası verildiğini açıkladı.

Merchan, Trump'ın yasağı ihlal etmesi durumunda hapis cezası alabileceği konusunda uyardı.

Yargıç Merchan, Trump'ın Truth Social adlı sosyal medya platformunda kızına yönelik yaptığı paylaşımlar nedeniyle getirilen konuşma yasağı kararını, mahkeme görevlilerinin ailelerini de kapsayacak şekilde genişletmişti.

Karar, jüri üyeleri, görgü tanıkları ve "tüm danışman ve görevlilerin ailelerinin" yanı sıra Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg ve Merchan'ın aile üyelerini de kapsıyor.

Trump'ın avukatları, başkanlık seçimleriyle ilgili paylaşımların "mevcut ortamda gerekli ve uygun" olduğunu savunarak, hakimin davadan çekilmesini talep etmişti.

Trump hakkındaki "sus payı" davası ise devam ediyor. Trump, 2016 başkanlık seçimleri sırasında ilişkide olduğu müstehcen film oyuncusu bir kadına yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili suçlamalarla yargılanıyor.