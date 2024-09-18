Trump'a üçüncü suikast girişimi iddiası! Miting alanı yakınlarında bomba yüklü araç bulundu

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın miting yapacağı alanda bir araçta bomba ele geçirildiği öne sürüldü.
ABD Başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı.
Seçimleri öncesi adayların propaganda mitingleri de devam ederken gelen bir son dakika bilgisi dünya kamuoyunun gündemine düştü.
TRUMP MİTİNG ALANI YAKININDA BOMBA PANİĞİ
ABD Başkan adayı Donald Trump'ın bugün düzenleyeceği New York Long Island mitinginin yapacağı yere yakın park halinde bir araçta patlayıcı bulunduğu bildirildi.
K9 KÖPEĞİ BOMBA BULDU
Trump'ın New York'taki mitinginin yakınında park halindeki bir araçta patlayıcı madde bulundu.
Bombayı etkinlik öncesi sabah saatlerinde yapılan taramada K9 köpeği buldu.
3. SUİKAST GİRİŞİMİ
Binlerce insanın mitingin yapılacağı bölgede bulunduğu belirtildi. Bu, Trump'a karşı 2 ayda gerçekleştirilen 3. suikast girişimi olarak kayıtlara geçti.