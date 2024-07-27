Trump’ın doktorundan açıklama

Kaynak: İHA
Trump’ın doktorundan açıklama

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki doktoru Ronny Jackson, Trump'ın suikast girişiminde sağ kulağından yaralanmasının şarapnel parçasıyla değil, mermiyle olduğunu açıkladı.

Jackson, Trump’ın kulağına kurşun değil şarapnel isabet ettiği yönündeki iddiaları reddetti ve "Kurşundan başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok" dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'ın Trump'ın yaralanmasının mermiyle mi yoksa şarapnel parçasıyla mı gerçekleştiğine dair belirsizlik olduğunu söylemesine atıfta bulunan Jackson, bu yorumların "yanlış ve uygunsuz" olduğunu ifade etti.

Jackson, Irak Savaşı sırasında sıhhiyeci olarak görev yaptığını ve birçok kurşun yarasını tedavi ettiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabında Wray’ı hedef alarak, "Hayır, ne yazık ki kulağıma isabet eden bir kurşundu ve çok sertti. Cam yoktu, şarapnel parçası yoktu. Bir zamanlar saygın olan FBI'ın ABD’nin güvenini kaybetmesine şaşmamalı" dedi.

Trump'ın kampanya sözcülerinden Jason Miller ise, kurşun dışında bir şeyle vurulduğu yönündeki iddiaları "komplo" ve "saçmalık" olarak nitelendirdi.

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