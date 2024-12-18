Trump'ın Erdoğan'a övgüsü ne anlama geliyor? Anavatan Partisi'nin eski lideri Nesrin Nas'tan bomba iddia

ABD'nin yeni başkanı Trump'ın Suriye'deki gelişmelere yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı övgü dolu sözlere Anavatan eski genel başkanı Nesrin Nas'tan çarpıcı bir yorum geldi.

4 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, Ocak ayında yemin ederek resmen ABD başkanı olarak göreve başlayacak.

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Dış politikada nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Trump'ın Suriye'deki gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Anavatan eski genel başkanı Nesrin Nas, Trump'ın sözleri ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nas, şu ifadeleri kullandı:

"FATURAYI KESECEK YER ARIYOR"

Trump başta olmak üzere dünya medyasından Türkiye’ye bu kadar gaz verilmesinden son derece tedirginim. Sanki, Suriye’de istikrar sağlanamaz ve şiddet yeniden sahada baş gösterirse faturayı kesecek yer arıyorlar gibi geliyor bana.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Suriye'deki durumu değerlendiren Trump, Türkiye ve Erdoğan hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle. Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu. Türkiye çok akıllı. Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim."

NESRİN NAS KİMDİR?

Nesrin Nas 1958 yılında Kayseri’nin Bünyan ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktora yaptı. Bir süre Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Dünya gazetesinde danışmanlık yaptı ve Uluslararası finans kuruluşları Euromoney, DC Gardner ve Emerging Markets’in Türkiye temsilciliğini üstlendi. Evli ve bir çocuk annesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu danışmanlığı da yapan Nesrin Nas, Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) ile siyaset hayatına atıldı. 1999 XXI. Dönem seçimlerinde, İstanbul birinci bölgeden, ANAP Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi.

11 Ekim 2003 günü yapılan ANAP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, Nesrin Nas, 711 delegenin oyuyla Genel Başkan seçilmiş ve Anavatan Partisi'nin 5. Genel Başkanı olmuştur. Aynı zamanda Türkiye’de siyasi parti liderliği yapan 6. kadın olma ünvanına sahip olmuştur. 25 Kasım 2004’ te Genel Başkanlık’tan ayrılan Nas, 4 Haziran 2007’de Anavatan partisinden istifa etmiştir.