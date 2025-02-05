Trump’ın “Gazze” sözlerine tepkiler çığ gibi arttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Tüm Filistinliler başka bir yere taşındıktan sonra ABD'nin bölgeyi uzun vadeli’ devralmasını öngördüğünü" belirten açıklamasına, çok sayıda ülkeden ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından da tepkiler gittikçe artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Tüm Filistinliler başka bir yere taşındıktan sonra ABD'nin bölgeyi uzun vadeli’ devralmasını öngördüğünü" belirten açıklamasına, çok sayıda ülkeden ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından da tepkiler devam ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "'halkımızın haklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz'" derken; Rusya ve Çin, “Filistinlilerin Gazze’den gönderilmelerine karşı olduklarını” belirtti. Fransa, İngiltere ve Avustralya da “iki devletli çözüme” dikkati çekti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Hüseyin el-Şeyh, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, FKÖ'nün Filistin halkının anavatanlarından sürülmesine yönelik tüm çağrıları reddettiğini söyledi. Şeyh, "'Filistin liderliği, uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka uygun iki devletli çözümün güvenlik, istikrar ve barışın teminatı olduğu yönündeki kesin tutumunu teyit etmektedir'" dedi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması planlarını şiddetle reddederek, "'Halkımızın on yıllardır mücadele ettiği ve elde etmek için büyük fedakârlıklar yaptığı haklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Abbas, "'Bu çağrılar uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. İki devletli çözüme dayalı olarak 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan bölgede barış ve istikrar sağlanamayacaktır” ifadelerini kullandı.

RUSYA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "'İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kontrolünü tamamen ele geçirme planları ve Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarma girişimleri var'" dedi ve “toplu cezalandırma politikası uygulamak Rusya'nın reddettiği bir yöntemdir” diye konuştu.

ÇİN

Çin Dışişleri Bakanlığı, “Gazze halkının zorla gönderilmesine karşı olduğunu ve tüm tarafların ateşkesi ve çatışma sonrası yönetimi Filistin meselesinin iki devletli çözüme dayalı siyasi bir çözüme kavuşturulması için bir fırsat olarak değerlendirmesini umduğunu” açıkladı.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine yaptığı açıklamada, "'Fransa, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali, Filistinlilerin meşru isteklerine bir saldırı ve aynı zamanda iki devletli çözümün önünde büyük bir engel teşkil edecek ve yakın ortaklarımız Mısır ve Ürdün'ün yanı sıra tüm bölge için büyük bir istikrarsızlaştırıcı faktör olacak Gazze'deki Filistinli nüfusun zorla yerinden edilmesine karşı olduğunu yinelemektedir” dedi.

Lemoine, Gazze'nin geleceğinin gelecekteki bir Filistin devleti bağlamında olması ve üçüncü bir ülke tarafından kontrol edilmemesi gerektiğini de belirtti.

İNGİLTERE

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Filistinlilerin kendi vatanlarında bir gelecekleri olduğunu söyledi. Lammy, "'İki devlet görmemiz gerektiğine dair inancımız her zaman net olmuştur. Filistinlilerin, Gazze ve Batı Şeria'daki anavatanlarında yaşadığını ve geliştiğini görmeliyiz” dedi.

AVUSTRALYA

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, hükümetin “hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği” iki devletli bir çözümü desteklemeye devam ettiğini söyledi. Albanese “Ateşkesi destekledik, rehinelerin serbest bırakılmasını destekledik ve Gazze'ye yardım girmesini destekledik” dedi. Albanesi, Trump'ın konuşmasına ilişkin yorum yapmayacağını söyledi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ

Uluslararası Af Örgütü, ABD İcra Direktörü Paul O'Brien, tüm Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasının “onları bir halk olarak yok etmekle eşdeğer” olduğunu söyledi. O'Brien, “Gazze onların evidir. Gazze'deki ölüm ve yıkım, İsrail hükümetinin binlerce sivili genellikle ABD bombalarıyla öldürmesinin bir sonucudur” dedi.

CAIR, ABD'Lİ BİR MÜSLÜMAN SAVUNUCULUK GRUBU

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, “Gazze ABD'ye değil, Filistin halkına aittir ve Başkan Trump'ın Filistinlileri topraklarından sürme çağrısı kesinlikle bir başlangıç değildir” diye açıklama yaptı. Açıklamada, “Eğer Filistin halkı bir şekilde Gazze'den zorla çıkarılırsa, insanlığa karşı işlenen bu suç yaygın bir çatışmayı tetikleyecek, uluslararası hukukun tabutuna son çiviyi çakacak ve ulusumuzun uluslararası imajından ve duruşundan geriye kalanları da yok edecektir” denildi.