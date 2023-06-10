Trump'ın "Gizli belge" davasına bakacak avukatlarını değiştirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesinde bulunan "gizli belgeler" soruşturması kapsamındaki davada kendini savunacak avukatların değiştiğini açıkladı.

Trump'ın "Gizli belge" davasına bakacak avukatlarını değiştirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında Florida'daki malikanesinde bulunan "gizli belgeler" nedeniyle yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Trump, kendine ait sosyal medya sitesi TruthSocial aracılığıyla yaptığı açıklamada "tüm zamanların en büyük cadı avı" olarak nitelediği "gizli belgeler" soruşturması kapsamındaki davaya bakacak hukuk ekibinin değiştiğini duyurdu.

Avukatlar James Trusty ve John Rowley'in davadan ayrıldığını kaydeden Trump, Trusty ve Rowley'e çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

TRUMP, AVUKAT TODD BLANCHE TARAFINDAN TEMSİL EDİLECEK

Bundan sonra Avukat Todd Blanche tarafından temsil edileceğini bildiren Trump, davaya müdahil olacak bir diğer hukuk firmasını önümüzdeki günlerde açıklayacağını da sözlerine ekledi.

Çekilen avukatlardan ortak açıklama Trusty ve Rowley ise yayınladıkları ortak açıklamada, Trump'a ithafen "Geçen yılı onu savunarak geçirmek bir onurdu. Biden yönetiminin Amerikan adalet sistemini partizanca silahlandırmasına karşı yürüttüğü savaşta haklı çıkacağını biliyoruz" dedi.

TRUSTY VE ROWLEY ÇEKİLME GEREKÇESİ OLARAK SOMUT BİR NEDEN SÖYLEMEDİ

Çekilme gerekçesi olarak somut bir neden söylemeyen Trusty ve Rowley, "Dava Miami'de açıldığına göre, bu bizim davadan çekilmemiz ve süreci diğerlerinin yürütmesine izin vermemiz için mantıklı bir an" demekle yetindi.

TRUMP'A TOPLAM 37 SUÇLAMA YÖNELTİLMİŞTİ

Hakim karşısına çıkacak Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Trump'ın Florida'daki malikanesinde yapılan aramada ele geçirilen yaklaşık 100 gizli belgeyle ilgili soruşturma başlatılmış, son olarak hazırlanan iddianamede ulusal güvenlik ile ilgili çok gizli belgelere erişim sağlamakla itham edilen Trump'a toplam 37 suçlama yöneltilmişti.

Trump'ın Salı günü Miami'deki federal mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor. (AA)

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