Trump’ın göçmen politikaları ABD turizmini fena vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Trump’ın göçmen politikaları ABD turizmini fena vurdu

Amerika’da turizm gelirleri 12,5 milyar dolar düştü. Uzmanlar, Trump’ın uyguladığı kısıtlayıcı politikaların ülkeye gelen yabancı turistleri caydırdığını belirtiyor.

ABD, 2025 yılında dünya genelinde turizm harcamalarında düşüş yaşayan tek ülke oldu. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) tarafından yayımlanan Ekonomik Etki Raporu’na göre, 2024’te 181 milyar dolar olan yabancı turist harcaması, bu yıl 169 milyar dolara geriledi. Bu da 12,5 milyar dolarlık net kayba işaret ediyor.

Rapor, bu gerilemenin küresel turizmdeki canlanmaya rağmen gerçekleştiğini vurguluyor. Avrupa, Asya ve Güney Amerika’dan gelen turist sayısında büyük düşüşler yaşanıyor. Özellikle Almanya’dan yüzde 28, Güney Kore ve İngiltere’den yüzde 15 oranında azalma oldu. Kanada’dan gelen turist sayısındaki yüzde 20’nin üzerindeki düşüş de dikkat çekiyor.

Uzayan vize süreçleri, artan bürokrasi ve İran’a yönelik askeri operasyonlar, ABD'nin güvenli bir destinasyon olarak algılanmasını zedeliyor. Trump yönetiminin sert tutumu, ülkenin uluslararası imajına da zarar veriyor.

WTTC, turizmin 2024’te ABD ekonomisine 2,6 trilyon dolar katkı sağladığını, 20 milyon kişiye istihdam sunduğunu ve 585 milyar dolarlık vergi geliri yarattığını belirtiyor.

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