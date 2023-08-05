Trump’ın paylaşımı ABD Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump’ın, kendisine karşı açılan davalarla ilgili olarak “peşine düşenlerle aynı şekilde hesaplaşacağı” yönündeki paylaşımının, tanıklar ve yargıçlar üzerinde baskı oluşturabileceği gerekçesiyle, federal yargıçtan bir koruma emri çıkarmasını istedi.

KAYNAK: AA
Trump’ın paylaşımı ABD Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Bakanlık savcıları, Trump’ın büyük jüri tutanakları veya Adalet Bakanlığı’nın sağlayacağı diğer kanıtlar hakkında gönderiler yayınlamaya başlaması halinde, bunun davayı olumsuz yönde etkileyebileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

Trump, kendi sosyal medya platformunda tehdit etti

Trump, kendine ait Truth Social isimli sosyal medya platformunda dün yaptığı paylaşımda, büyük harflerle, “Benim peşime düşersen, ben de senin peşinden gelirim!” ifadesini kullanmıştı. Bu paylaşım, salı günü Washington’da aleyhine açılan ve 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasını içeren dava kapsamında “özellikle önemli” bulundu.

Trump hakkında birden fazla dava var

Trump hakkında son olarak 1 Ağustos’ta “2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi” iddiasıyla dava açılmıştı. Trump, bu dava kapsamında perşembe günü mahkemeye çıkarak suçsuz olduğunu savunmuştu. Bunun yanında Georgia’da bir savcının 2020’de eyaletteki seçim sonuçlarına müdahale etmeye teşebbüs iddiasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Trump aleyhinde olası yeni bir iddianamenin yakın zamanda duyurulması ihtimali de gündemde.

Adalet Bakanlığı koruma emri talep etti

Bakanlık savcıları, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan’a başvurarak, Trump’ın büyük jüri tutanakları veya Adalet Bakanlığı’nın sağlayacağı diğer kanıtlar hakkında gönderiler yayınlamaya başlaması halinde, bunun “tanıklar üzerinde zararlı ve caydırıcı etki yaratabileceği veya davayı olumsuz yönde etkileyebileceği” yönünde endişelerini dile getirdi. Savcılar, önerilen koruma emrinin, Trump ve avukatlarının hükümet tarafından sağlanan materyalleri onaylanan yetkililer dışındaki kişilere ifşa etmesini engellemeyi amaçladığını vurguladı.

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