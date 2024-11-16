Trump’ın Sağlık Bakanı ve bizimkiler!

ABD Başkanı seçilen Donald J. Trump, Sağlık Bakanlığı’na Robert F. Kennedy Jr.’ı atayacağını duyurdu. Trump, X mesajında aynen şöyle dedi:

“Robert F. Kennedy Jr.’ı Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (HHS) olarak duyurmaktan heyecan duyuyorum.

Uzun zamandır Amerikalılar, Halk Sağlığı söz konusu olduğunda aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildi.

Tüm Amerikalıların Güvenliği ve Sağlığı herhangi bir idarenin en önemli rolüdür ve Sağlık Bakanlığı, herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından, ilaç ürünlerinden ve gıda katkı maddelerinden korunmasını sağlamada büyük bir rol oynayacaktır. Bay Kennedy, bu ajansları Altın Standart Bilimsel Araştırma geleneklerine ve şeffaflık fenerlerine geri döndürecek, kronik hastalık salgınını sona erdirecek ve Amerika'yı tekrar harika ve sağlıklı yapacak!”

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Trump’ın bu kararı, ilaç şirketleri tarafından hoş karşılanmadı; medyada Robert F. Kennedy Jr’ı karalama kampanyası başlattılar. Türkiye’deki medya da aynı yaygaraya destek veriyor.

Trump, bu kararlılığının arkasında durabilirse ve yaşarsa, ABD’de, dünyada ve Türkiye’de büyük bir değişim başlayabilir. Buna karşılık, Trump ve Kennedy’ye suikast düzenlenmesi ihtimali de kuvvetli, çünkü ilaç şirketleri zor durumda kalacak!

Robert F. Kennedy Jr, seçimi kazandıktan sonra ilk konuşmasında Amerika sağlık sistemini yöneten FDA'yı yok edeceğini söylemişti.

Kennedy, seçimlerden önce de aşılamanın getirdiği ölümlerin ve yan etkilerinin hesabını soracaklarının sözünü vermişti.

Trump’ın kararını açıklamasıyla birlikte, kovid aşısı üreten Moderna, Novavax ve Pfizer şirketlerinin hisselerinde sert kayıplar yaşandı.

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“Pandemi” döneminde, Türkiye’de halkı uyaranlardan biri olan Ali Osman Önder’in konuyla ilgili mesajı şöyle:

“Trump kabinesini kuruyor. Aşı karşıtı Robert Kennedy'yi Sağlık Bakanı olarak gösterdi. Trump, küreselcilere karşı kendi ülkesinde ilk golünü attı. Çocukluk aşıları dâhil aşı ve DSÖ karşıtı Robert Kennedy'yi Sağlık Bakanı olarak gösterdi. Bizde ise aşılama kampanyası için bir aile 100 kez aranarak psikolojik tacize ve tehdide uğramaya devam ediyor. Donald Trump kendi ülkesini ilaç ve aşı tüccarına teslim etmeyeceğinin taahhüdünü gerçekleştirmiş oldu. Türkiye, Azerbaycan'da COP29'da İklim Zırvası'nda, karbon emisyonunu düşürme ve iklim kanunu sözlerini vermeye devam ederken, Trump Paris İklim Anlaşması'ndan çıkacağını beyan etti ve zırva toplantısına katılmadı. Fransa ve Rusya da katılmadı. Türkiye tam kadro gitti. Ayrıca Türkiye’de cinsiyetsiz toplum faaliyetleri devam ederken Trump bu ve benzer faaliyetleri durduracağını açıkladı. Türkiye'de ve birçok ülkenin açık semalarında Chemtrails uçakları dört şeritli ızgara yollar yaparken Trump bunlara asla müsaade etmeyeceğini duyurdu.

Batı, doğru yola girdikçe ülkemiz yoldan ve raydan hızla uçuruma doğru gidiyor. Ülke olarak biz, küresel politikalara teslim olmaz, gıdamıza, suyumuza, havamıza, bayrağımıza, çocuklarımıza, hayvanlarımıza, geleceğimize, ormanlarımıza, toprağımıza sahip çıkarsak bağımsız olabiliriz. Yoksa ülkemiz deney ve denek merkezi olmaya devam eder...”

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Bu arada Trump, son 20 yıldır dünyada yaygınlaşan otizm vakalarının çocukluk aşılarında kullanılan maddelerden kaynaklandığını, atların bile bu kadar aşıyı kaldıramayacağını da söylüyor.

Kennedy de konuşmalarından birinde şöyle demişti:

"Uzun yıllar boyunca, çocuklara zorunlu kılınan 72 aşıdan hiçbirinin ruhsat öncesi plasebo kontrollü denemelerinde güvenlik testinden geçirilmediğini söylüyordum, hiçbiri... Federal hükûmet, her yıl 78 milyon okul çocuğuna bu aşıların yaptırılmasını emrediyor. Bundan daha iyi bir ürün olabilir mi? Bu aşıların çoğu gereksiz. Fakat her aşı, üreten şirket için yılda bir milyar dolar demektir. Bu yüzden tüm bu yeni aşıları aldık, 72 doz, 16 aşı ve şimdi HPV aşısı yaptığımız için daha da fazlası. Ve o yıl, 1989'da, Amerikan çocuklarında kronik hastalıklarda bir patlama gördük. Nörolojik hastalıklar 1989'da aniden patladı. DEHB, ADHD, uyku bozuklukları, dil gecikmeleri, ASD, otizm, Tourette sendromu, tikler, narkolepsi, bunların hepsi hiç duymadığım şeylerdi. CDC verilerine göre, otizm benim jenerasyonumda 10 binde birden, bugün her 34 çocuktan birine çıktı."