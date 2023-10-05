Trump'ın seçim kampanyasına rekor yardım

Editör: Ersoy Özdem

ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi adaylar kampanya süreçlerini yürütmeye başlarken, Donald Trump ve ekibi yılın 3. çeyreğinde bir rekora imza atarak yaklaşık 45 milyon dolar topladı.

Trump'ın kampanyasının, mahkemeler tarafından başkanlık adaylığını açıklamasından sonra 4 kez suçlanmasının ardından, hız kaybetmeden devam ettiği belirtildi.

Seçim kampanyasının telefonla toplanan yardımlar haricinde kahve kupası ve tişört satışlarının yanı sıra Trump'ın sabıka kaydı posterlerini içerdiği aktarıldı.

Başkanlık seçimlerindeki bir diğer aday DeSantis'in ise şimdiye kadar 15 milyon dolar toplayabildiği açıklandı.