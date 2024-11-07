Trump'ın seçim zaferinin ardından ABD Merkez Bankası Fed'in kritik faiz günü

Amerika Merkez Bankası Fed bu gece Türkiye saatiyle 22.00'de faiz kararını açıklayacak. Peki karar ne olacak. Donald Trump'ın başkan seçilmesi Fed'in kararını ne yönde etkileceği merak ediliyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Trump'la ilgili bir erken ön yargıda bulunmayacağı belirtiliyor. Trump 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da koltuğa oturacak. İşte bu tarihten sonra Trump'ın Fed üzerinde etkileri başlayacak.

Amerika'daki finansal cevreler, Federal Açık Piyasa Komitesi FOMC'dan 25 baz puanlık bir faiz indirime gideceğine kesin gözüylü bakıyor.

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Amerika'da enflasyon ve iş gücü piyasasında bir yumuşama var. Fed'in bu durumu yeniden ayarlamaya çalışacağı tahmin ediliyor.

Trump'ın zaferinin yaratacağı siyasi deprem karşısında Fed Başkanı Jerome Powell'in durumunu belirleyecek.

Starejistlere göre, Powell'ın seçimin ekonomi ve faiz oranları üzerindeki etkisine yönelik erken bir yargıda bulunmayacak. Powell'ın faiz oranını belirleyen Fed fonlarına göre hareket edeceği belirtiliyor. Fed fonlarında şu anda yüzde 4,75-yüzde 5 aralığını hedefliyor.