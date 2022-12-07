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Eski ABD Başkanı Trump'a bir şok daha. Suçlu bulundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yöneticisi olduğu Trump Organization adlı şirket, New York Federal Mahkemesinde görülen davada, vergi kaçakçılığından suçlu bulundu. Trump, karardan hayal kırıklığına uğradığını ve temyize gideceğini söyledi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 19:00
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Trump'ın şirketine vergi kaçakçılığı şoku

Eski ABD Başkanı Trump'a bir şok daha. Suçlu bulundu
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Davayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 hafta süren Trump Organizasyonu'nun iki yan kuruluşu olan Trump Corp ile Trump Payroll Corp’un vergi kaçakçılığı davasında jüri tarafından suçlu bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada, Trump Organizasyonu'nun 17 suçlamanın tamamından hüküm giydiği vurgulanarak, “15 yıllık bir dolandırıcılık planına dahil olmanın yanı sıra komplo, cezai vergi dolandırıcılığı ve ticari kayıtlarda tahrifat suçlamalarını içeren bu karar, eski Başkan Trump'ın şirketlerinin ilk kez cezai mahkumiyetine işaret ediyor.” denildi.

Trump ise yaptığı açıklamada, "karardan hayal kırıklığına uğradığını ve temyize gideceğini" belirtti.

CEZAİ HÜKMÜN 13 OCAK'TA VERİLMESİ BEKLENİYOR

Jürinin verdiği “suçlu” kararının ardından mahkemenin Trump'ın emlak şirketi hakkındaki cezai hükmünü 13 Ocak’ta vermesi bekleniyor. Trump Organization şirketinin, eski çalışan ve yöneticilerine ödediği vergilendirilmemiş ikramiyelerden dolayı 1,6 milyon dolara kadar para cezası alabileceği kaydediliyor. Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, Trump’ın şirketlerindeki iş uygulamaları, kayıt dışı ikramiyeler, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konuları 2 yıldır inceliyordu.

Başsavcılık, 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden cezai dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturmuştu.

VERGİ KAÇIRMA PLANI YAPMAKTAKİ ROLÜNÜ KABUL ETMİŞTİ

Suçlananlar arasında 1970'lı yıllardan bu yana Trump Organization şirketinde çalışan Allen Weisselberg, savcılarla Donald Trump'a karşı iş birliği yapmayı önce reddetmiş ancak daha sonra Manhattan bölge savcılığı ile yapılan savunma anlaşmasının bir parçası olarak Trump Organization davasında Ağustos 2022'de ifade vererek, söz konusu şirketle vergi kaçırma planı yapmaktaki rolünü kabul etmişti.

Savunma anlaşmasının şartlarına göre, duruşmada doğru ifade vermesi durumunda 75 yaşındaki Weisselberg'in 5 ay hapis cezası alması ve yaklaşık 1,7 milyon dolar vergi borcunun tahsil edilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. (AA)

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