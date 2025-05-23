Trump'tan AB'ye gümrük vergisi uygulaması! Tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) menşeli ürünlere 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 50 oranında doğrudan gümrük vergisi uygulanmasını önerdi.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, "Avrupa Birliği, esasen ABD’yi ticaret konusunda sömürmek amacıyla kuruldu ve bizimle müzakere etmekte son derece zor davranıyor" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ilerlemediğini vurgulayan Trump, "Avrupa Birliği ile yaptığımız görüşmeler hiçbir yere varmıyor" dedi.

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