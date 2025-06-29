Trump'tan Gazze çağrısı: Anlaşın, rehineleri alın

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları devam ediyor. Her gün çok sayıda Filisitinli'nin hayatını kaybettiği saldırılarda İsrail, insani yardımlara ulaşmak isteyen insanları da açıkça öldürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için anlaşma çağrısı yaptı.

"ANLAŞMA YAPIN VE REHİNELERİ ALIN"

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Gazze'de anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın" ifadelerini kullandı.

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