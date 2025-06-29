Trump'tan Gazze çağrısı: Anlaşın, rehineleri alın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump'tan Gazze çağrısı: Anlaşın, rehineleri alın

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gazze'de anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları devam ediyor. Her gün çok sayıda Filisitinli'nin hayatını kaybettiği saldırılarda İsrail, insani yardımlara ulaşmak isteyen insanları da açıkça öldürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için anlaşma çağrısı yaptı.

"ANLAŞMA YAPIN VE REHİNELERİ ALIN"

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Gazze'de anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın" ifadelerini kullandı.

Tüm dünya Miçotakis'in görüntülerini konuşuyor. Liderler arasında yalnız kaldıTüm dünya Miçotakis'in görüntülerini konuşuyor. Liderler arasında yalnız kaldı

Senato'dan Trump'a izin çıktı! ABD İran’ı yerle bir edebilecekSenato'dan Trump'a izin çıktı! ABD İran’ı yerle bir edebilecek

Son Haberler
Tokyo Camisi’nin açılışının 25. yılı
Tokyo Camisi’nin açılışının 25. yılı
Dondurmalar için 'dikkat eksikliği' uyarısı!
Dondurmalar için 'dikkat eksikliği' uyarısı!
Araç sürücüleri dikkat! İşte kara yollarında yapılan çalışmalar (29 Haziran 2025)
Araç sürücüleri dikkat! İşte kara yollarında yapılan çalışmalar (29 Haziran 2025)
Trump'tan Gazze çağrısı: Anlaşın, rehineleri alın
Trump'tan Gazze çağrısı: Anlaşın, rehineleri alın
Jhon Duran'da geri sayım: Fenerbahçe'nin planı belli oldu
Jhon Duran'da geri sayım: Fenerbahçe'nin planı belli oldu