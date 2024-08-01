Trump'tan Harris'e: Birden bire siyah oldu

ABD Biden sonrasında yeni başkanı için gün sayıyor. Kasım ayında yapılacak olan ve sadece ABD’yi değil tüm dünyayı ilgilendirecek olan başkanlık seçimleri için iki aday yarışıyor. Biden öncesinde başkanlık yapan Trump ve Biden yerine aday olmasına kesin gözü ile bakılan mevcut ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris.

İki adayda başkan olabilmek için her gün farklı kentleri ziyaret ederek vatandaşlara vaatlerini anlatmaya devam ediyor. İlginç kararları ve kendine has stili ile dikkatleri üzerine çeken ve geçtiğimiz haftalarda bir suikastı atlatan Trump’ın son sözleri dünya basınında geniş bir yer buldu.

Ulusal Siyahi Gazeteciler Birliğinin Chicago kentinde yapılan kongresinde konuşan Trump kendisinin siyahiler için en iyi başkan olduğunu ifade etti. Yaptığı konuşmada Harris’e de yüklenen Trump Harris’e ırk üzerinden eleştiride bulundu.

Trump Harris’in Hint kökenli olduğunu ancak oy alabilmek için kendisini siyahi gibi göstermek istediğini şu sözler ile açıkladı: “O her zaman Hint kökenliydi ve sadece Hint mirasını teşvik ediyordu. Birkaç yıl önce siyahi olana kadar siyahi olduğunu bilmiyordum ve şimdi siyahi olarak bilinmek istiyor.”

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Trump'ın söz konusu açıklamalarını "iğrenç ve aşağılayıcı" bulduğunu belirtti.