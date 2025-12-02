Başkanlığının ikinci döneminde Latin Amerika ülkelerini tahakküm altına almaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump'ın gözü şimdi de Orta Amerika ülkesi Honduras'ta.

Honduras'ta halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere dün sandık başına gitmişti. Oy sayımı sürerken Trump'ın desteklediği muhafazakar aday Nasry Asfura'nın önde olduğu söyleniyordu. Ardından Honduras Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Ana Paola Hall, seçimde önde gelen iki aday muhafazakar Nasry Asfura ve eski televizyon sunucusu Salvador Nasralla arasında "beraberlik" olduğunu söyledi.

'BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR'

Bu açıklama ardından ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan bir açıklama yaptı. Trump, "Görünüşe göre Honduras, başkanlık seçiminin sonuçlarını değiştirmeye çalışıyor. Eğer yaparlarsa, bedeli çok ağır olur" açıklamasında bulundu. Honduras'ta oy sayımının yalnızca yüzde 47’sinin tamamlandığını hatırlatan Trump, "Sayım durduruldu. Komisyonun oyları saymayı bitirmesi çok önemlidir. Yüz binlerce Honduraslının oyu sayılmalı. Demokrasi galip gelmeli!" ifadelerini kullandı.

Honduras'ta CNE verilerine göre, seçimde oyların yalnızca yüzde 47'sinin sayımı tamamlanırken Trump'ın desteklediği Asfura'nın yarışı Nasralla'dan sadece 515 oy farkla önde götürdüğü ifade edilmişti.

HONDURAS SEÇİMLERİ

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere dün sandık başına gitmişti. Nüfusu 11 milyonu aşan Honduras'ta 6 milyondan fazla seçmen, devlet başkanının yanı sıra devlet başkan yardımcıları, yerel parlamentoya 128 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 298 belediye başkanını da seçecek. Seçimde en çok oyu alan aday, 27 Ocak 2026'da mevcut Devlet Başkanı Xiomara Castro'dan görevi devralacak.