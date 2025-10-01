Trump'tan Katar’a güvenlik garantisi

Kaynak: AA
Trump'tan Katar’a güvenlik garantisi

ABD, İsrail’in Doha saldırısının ardından Katar’ın toprak bütünlüğünü koruma taahhüdünde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in geçtiğimiz ay Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırının ardından, ülkeye yönelik olası yeni saldırılara karşı askeri müdahaleyi de içeren güvenlik garantisi kararnamesi imzaladı. Kararnameyle birlikte Washington, Katar’ın güvenliği ve toprak bütünlüğünü koruma taahhüdünde bulundu.

Doha’daki saldırıda, İsrail tarafı hedefin ABD arabuluculuğunda ateşkes görüşmeleri yapan Hamas liderliği olduğunu açıklamış, örgütün bazı üyeleri yaşamını yitirirken lider kadro zarar görmemişti. Olayda ayrıca bir Katar güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmede Katar Başbakanı Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani’ye hem aile hem de hükümet adına özürlerini iletmişti.

Trump, imzaladığı kararnamede Katar’ı “barış, istikrar ve refah yolunda güvenilir bir müttefik” olarak tanımlayarak ülkenin bölgesel ve küresel arabuluculuk faaliyetlerindeki rolünü hatırlattı. Kararnamede, “Katar’a yönelik devam eden dış tehditler göz önünde bulundurulduğunda, ABD’nin politikası Katar Devleti’nin güvenliğini garanti altına almak ve olası saldırılara karşı gerekli tüm önlemleri almaktır” ifadeleri yer aldı.

Son Haberler
Gizli radar polemiğine Son: yerler tek tek paylaşıldı
Gizli radar polemiğine Son: yerler tek tek paylaşıldı
Galatasaray’ın kahini: İki maçı da skorlarıyla bildi!
Galatasaray’ın kahini: İki maçı da skorlarıyla bildi!
Marmaray'ın yükünü hafifletecek. 'İstanbul Kuzey Demiryolu' geliyor
Marmaray'ın yükünü hafifletecek. 'İstanbul Kuzey Demiryolu' geliyor
Valilik saat vererek uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda
Valilik saat vererek uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda
Galatasaray ile Crystal Palace'ın ilginç serisi sürüyor
Galatasaray ile Crystal Palace'ın ilginç serisi sürüyor