Trump'tan Katar’a güvenlik garantisi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in geçtiğimiz ay Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırının ardından, ülkeye yönelik olası yeni saldırılara karşı askeri müdahaleyi de içeren güvenlik garantisi kararnamesi imzaladı. Kararnameyle birlikte Washington, Katar’ın güvenliği ve toprak bütünlüğünü koruma taahhüdünde bulundu.

Doha’daki saldırıda, İsrail tarafı hedefin ABD arabuluculuğunda ateşkes görüşmeleri yapan Hamas liderliği olduğunu açıklamış, örgütün bazı üyeleri yaşamını yitirirken lider kadro zarar görmemişti. Olayda ayrıca bir Katar güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmede Katar Başbakanı Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani’ye hem aile hem de hükümet adına özürlerini iletmişti.

Trump, imzaladığı kararnamede Katar’ı “barış, istikrar ve refah yolunda güvenilir bir müttefik” olarak tanımlayarak ülkenin bölgesel ve küresel arabuluculuk faaliyetlerindeki rolünü hatırlattı. Kararnamede, “Katar’a yönelik devam eden dış tehditler göz önünde bulundurulduğunda, ABD’nin politikası Katar Devleti’nin güvenliğini garanti altına almak ve olası saldırılara karşı gerekli tüm önlemleri almaktır” ifadeleri yer aldı.