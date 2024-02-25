Trump'tan seçim zaferi

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti’nin adayının kim olacağını belirlemek üzere Güney Karolina eyaletinde yapılan ön seçimi Donald Trump kazandı.

5 Kasım’da yapılacak ABD başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Güney Karolina eyaletinde yapılan ön seçimlerin galibi belli oldu. İlk sonuçlar ve sandık başı anketlerine göre, Cumhuriyetçi Parti’nin adayını belirlemek üzere yapılan ön seçimi eski ABD Başkanı Donald Trump kazandı.

Ön seçim zaferinin netleşmesinin ardından Columbia şehrinde kalabalığa hitap eden Trump, “Daha önce hiç böyle bir ruh olmamıştı. Cumhuriyetçi Parti’nin şu anda olduğu kadar birleşmiş olduğunu hiç görmemiştim” ifadelerini kullandı. Trump “Bu beklediğimizden daha erken ve daha büyük bir zafer oldu” dedi.

HALEY İÇİN KRİTİK ÖNEMDEYDİ

Cumhuriyetçi Parti’de diğer adayların yarıştan çekilmesi nedeniyle Güney Karolina’daki ön seçimde sadece Nikki Haley ve Donald Trump yarışmıştı. Daha önce 6 yıl valilik yaptığı bir eyalet olduğu için Güney Karolina’nın Haley açısından kritik önem taşıdığı yorumları yapılmıştı.

Haley daha önce yaptığı açıklamalarda Güney Karolina’daki ön seçimi kaybetse bile, 5 Mart’ta 15 eyalette ön seçimin yapılacağı “Süper Salı” seçimlerine katılacağını belirtmişti.