Trump’tan Süper Salı seçimleri öncesi İsrail’e tepki: Sorunu bitirmek zorundasınız

Kaynak: AA
Trump’tan Süper Salı seçimleri öncesi İsrail’e tepki: Sorunu bitirmek zorundasınız
Gazze’deki saldırılarla ilgili konuşan Trump, "Sorunu bitirmek zorundasınız. Korkunç bir saldırıya uğradınız. Bu oldu. Bu arada ben başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi." dedi.

ABD Eski Başkanı Donald Trump, 15 eyalette düzenlenen, "Süper Salı" olarak bilinen ön seçimler öncesi Fox News'e İsrail'in Gazze'deki saldırılarını değerlendirdi.

“BAŞKAN OLSAYDIM GERÇEKLEŞMEZDİ”

Sunucunun, "İsrail tarafında olup olmadığı ve İsrail güçlerinin Gazze'deki saldırılarını onaylayıp onaylamadığı" sorusunu yanıtlayan Trump, "Sorunu bitirmek zorundasınız. Korkunç bir saldırıya uğradınız. Bu oldu. Bu arada ben başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi." ifadelerini kullandı.

Trump, "Garanti ederim bunu bana yapamazlardı. Bunu yapmalarının sebebi (Başkan Joe) Biden'a saygılarının olmaması." dedi.

“ONLARI GÖRMEKTEN NEFRET EDİYORUM”

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ateşkes çağrısını da değerlendiren Trump, "olanları görmekten nefret ettiğini" belirterek başkan olsaydı bu saldırıların asla yaşanmayacağına ilişkin sözlerini yineledi.

Harris, 4 Mart'ta Gazze'de yaşanan büyük acılar dolayısıyla acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söylemişti.

ABD medyasında resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Biden yönetimi ile İsrail'in, rehinelerin salınması da dahil 6 haftalık bir ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti.

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